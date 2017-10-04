WT: Если ищете место для жизни в условиях мира, приезжайте в Азербайджан

2017-10-04 02:28 | www.oxu.az | 5

В Азербайджане на протяжении многих лет различные народы и этнические группы жили вместе, азербайджанский народ продемонстрировал им любовь и милосердие. На протяжении всей истории в Азербайджане между христианами, евреями и мусульманами не наблюдалось каких-либо конфликтов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в статье «Азербайджан – край религиозной толерантности» пресс-секретаря Бакинской и Прикаспийской епархии Отца Константина, опубликованной в «Washington Times».

«Политика мультикультурализма и толерантности, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня успешно продолжается Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», - добавил отец Константин.

Отец Константин также считает, что, несмотря на то, что большинство населения страны мусульмане, Азербайджан согласно конституции является светской страной. В статье также, говорится о «декларации о правах человека» ООН от 1948 года.

Председатель Азербайджанской общины горских евреев Милих Евдаев в свою очередь сказал:

«Я всегда говорю евреям: если ищете место для жизни в условиях мира, приезжайте в Азербайджан. Мы живем в Азербайджане уже две тысячи лет, будем жить и дальше. Мы живем в Азербайджане в условиях мира с представителями различных религиозных и этнических групп. Правительство Азербайджана создало все условия для защиты нашего языка и религии. Мы пользуемся всеми правами и привилегиями, закрепленными в конституции Азербайджана. Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях подчеркивает, что является Президентом каждого гражданина Азербайджана. Мы являемся свидетелями этого заявления в реальной жизни».

Рамазан Аскерли из бахаистской религиозной общины отметил, что Азербайджан, расположенный на стыке Востока и Запада, на протяжении всей истории развивал свою культуру.

«Азербайджанский народ демонстрирует толерантность, доброжелательность в отношении других культур и национальностей. Правительство Азербайджана создало все условия для сохранения этой культуры и приняло мультикультурализм как государственную политику. В писаниях бахаизма азербайджанцы представлены как миролюбивые люди, обладающие богатой и древней культурой. Представители бахаистской религиозной общины пользуются этими благоприятными условиями и вносят вклад в развитие нашего общества», - добавил Аскерли.

С.Б.

