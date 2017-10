"Euronews" Lahıca həsr olunmuş reportaj təqdim edib (VİDEO)

Bakı. Trend:

"Euronews" telekanalının "Açıqcalar" proqramı Azərbaycanın qədim şəhəri Lahıca həsr olunmuş reportaj təqdim edib.

Telekanalın saytında yerləşdirilən materialda qeyd olunur ki, "Açıqcalar" tamaşaçıları Azərbaycan ilə tanış etməyə davam edir.