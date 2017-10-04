Блестящая фантазия и смелый творческий почерк: 90-летие Токая Мамедова отметили в Баку потрясающей выставкой (ФОТО)

2017-10-04 00:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре в Баку состоялось торжественное открытие выставки выдающегося азербайджанского скульптора-монументалиста, лауреата Государственной премии СССР и Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", народного художника, профессора Токая Мамедова, сообщает Trend Life. Экспозиция, посвященная 90-летию мастера.

На мероприятии заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Адалят Велиев, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Фуад Салаев рассказали о творчестве мастера, который внес значимый вклад в развитие отечественного монументального искусства.

Было отмечено, что Токай Мамедов, рос в творческой среде, вместе с матерью - первой женщиной-скульптором Азербайджана Зивер Мамедовой, ходил в ее мастерскую, получал навыки в рисунке и лепке.

Говоря о работах Токая Мамедова - памятниках Узеиру Гаджибейли, Кёроглу, Физули (совместно с Омаром Эльдаровым), Насими (совместно с Ибрагимом Зейналовым) и других скульптурных произведениях, которые являются украшением столицы Азербайджана, выступившие также подчеркнули, что мастер воспитал, целую плеяду талантливых молодых скульпторов и внес большой вклад в развитие азербайджанской школы скульптуры.

Далее участники мероприятия ознакомились с экспозицией, в которую вошли скульптурные работы, фотографии памятников, фотоснимки из личного архива народного художника, а также фотографии, на которых запечатлен процесс создания скульптурных шедевров. Гости вечера с большим интересом рассматривали работы Токая Мамедова, в которых прослеживается блестящая фантазия и смелый творческий почерк.

Токай Мамедов родился 18 июля 1927 года в Баку. Его мать – первая женщина-скульптор Азербайджана - Зивер Мамедова. Отец, Габиб Мамедов, выпускник знаменитого Московского Бауманского института, был профессором и заведовал кафедрой сопрамата и теоретической механики в Политехническом институте. Токай Мамедов окончил Художественное училище в Баку (1942-1945 годы), а затем Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры (сейчас - Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина) (1945-1951 годы).

Окончив институт, он некоторое время работал в Ленинграде (Санкт-Петербург). В 1970 -1972 годах был председателем правления Союза художников Азербайджана.

Токай Мамедов начал с создания скульптурных портретов. Он не любит работать по фотографии, предпочитая изучать живую натуру.

Он создал целую галерею скульптурных портретов выдающихся личностей Азербайджана: художника Лятифа Керимова, востоковеда Мирзы Кязимбека, Узеира Гаджибейли, долгожителя Ширали Муслимова, легендарного разведчика Мехти Гусейнзаде, художника Мирзы Ибрагимова, маэстро Ниязи, поэта Сулеймана Рустама, хирурга Мири Джавадзаде, композитора Хайяма Мирзазаде и многих других.

Токай Мамедов впервые использовал в азербайджанской скульптуре дерево. С точностью изучив разновидности и качество дерева, мастер изобразил на нем лица людей. В созданных им портретах на дереве привлекает внимание умение художника передать психологические качества и состояние людей. В различные годы он создал по дереву портреты многих поэтов, государственных деятелей и простых тружеников.

Выставка продлится до 7 октября.

(Автор: Джани Бабаева)