The Washington Times: Если ищете место для жизни в условиях мира, приезжайте в Азербайджан

2017-10-04 00:44 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на протяжении многих лет различные народы и этнические группы жили вместе, азербайджанский народ продемонстрировал им любовь и милосердие. На протяжении всей истории в Азербайджане между христианами, евреями и мусульманами не наблюдалось каких-либо конфликтов. Об этом говорится в статье "Азербайджан – край религиозной толерантности" пресс-секретаря Бакинской и Прикаспийской епархии Отца Константина, опубликованной в "Washington Times".

"Политика мультикультурализма и толерантности, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня успешно продолжается Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - добавил отец Константин.

Отец Константин также считает, что несмотря на то, что большинство населения страны мусульмане, Азербайджан согласно конституции является светской страной. В статье также, говорится о "декларации о правах человека" ООН от 1948 года.

Председатель Азербайджанской общины горских евреев Милих Евдаев в свою очередь сказал: "Я всегда говорю евреям: если ищете место для жизни в условиях мира, приезжайте в Азербайджан. Мы живем в Азербайджане уже две тысячи лет, будем жить и дальше. Мы живем в Азербайджане в условиях мира с представителями различных религиозных и этнических групп. Правительство Азербайджана создало все условия для защиты нашего языка и религии. Мы пользуемся всеми правами и привилегиями, закрепленными в конституции Азербайджана. Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях подчеркивает, что является Президентом каждого гражданина Азербайджана. Мы являемся свидетелями этого заявления в реальной жизни".

Рамазан Аскерли из бахаистской религиозной общины отметил, что Азербайджан, расположенный на стыке Востока и Запада, на протяжении всей истории развивал свою культуру. "Азербайджанский народ демонстрирует толерантность, доброжелательность в отношении других культур и национальностей. Правительство Азербайджана создало все условия для сохранения этой культуры и приняло мультикультурализм как государственную политику. В писаниях бахаизма азербайджанцы представлены как миролюбивые люди, обладающие богатой и древней культурой. Представители бахаистской религиозной общины пользуются этими благоприятными условиями и вносят вклад в развитие нашего общества" , - добавил Аскерли.