Президент Венесуэлы прибыл в Москву

2017-10-04 03:52 | www.apa.az | 5

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник поздно вечером прибыл в Москву, где запланирована его встреча с президентом Владимиром Путиным и участие в международном энергетическом форуме. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Венесуэлы.

"Президент Николас Мадуро прибывает в Москву, чтобы присутствовать на форуме "Российская энергетическая неделя", – говорится в сообщении МИД Венесуэлы в микроблоге в Twitter. Там же опубликовано видео, где Мадуро с супругой спускаются по трапу самолета авиакомпании Cubana в Москве.

Сам президент Венесуэлы уже отреагировал на свое прибытие в Россию в социальных сетях. "Прибыл в Россию, чтобы продолжить строительство прочного альянса сотрудничества в энергетике и совместном развитии", – написал Мадуро в своем микроблоге.

Ранее пресс-службы Кремля сообщила, что встреча Путина и Мадуро состоится в среду.