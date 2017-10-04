Шериф Лас-Вегаса обещает обеспечить безопасность Трампа во время его визита

2017-10-04 01:16 | www.trend.az | 5

Полиция округа Кларк в штате Невада, где находится Лас-Вегас, готова помочь обеспечить безопасность президента США Дональда Трампа во время его визита в город, сообщил шериф округа Джозеф Ломбардо, передает РИА Новости.

Вечером в воскресенье преступник расстрелял в Лас-Вегасе толпу людей, погибли 59 человек, еще более 500 пострадали. Ожидается, что Трамп посетит город в среду.

Выступая на пресс-конференции, Ломбардо отметил, что обычно во время визитов президента страны или вице-президента местные силы помогают обеспечить их безопасность. Постоянной охраной президента США занимается Секретная служба.

"Это занимает много ресурсов, чтобы обеспечить безопасность президента, и мы их предоставим", - сказал шериф.