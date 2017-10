Euronews представил репортаж о древнем азербайджанском городе Лагич (ВИДЕО)

2017-10-04 02:45 | www.trend.az | 5

Программа "Открытки" телеканала Euronews представила репортаж, посвященный древнему азербайджанскому городу Лагич. В материале, размещенном на сайте телеканала отмечено, что программа "Открытки" продолжает знакомить зрителей с Азербайджаном.

"Наша следующая остановка - город древних мастеров Лагич. Он раскинулся высоко в горах, добраться сюда трудно до сих пор – в село ведёт только одна дорога. В XVlll-XIX веках Лагич был одним из главных центров производства медной посуды и холодного оружия. Существует даже поверье, что именно здесь когда-то изготовили легендарную Шапку Мономаха.

“Всего 180 км от столицы Баку, а кажется, что время остановилось. В уличных медно-чеканных мастерских работа кипит весь день. Своими молоточками мастера выбивают узоры, посвященные доблестным воинам, охоте или просто красотам природы.”

Процесс довольно трудоёмкий. Медники – мисгярляр – посредством горячей ковки придавали своим изделиям любую форму. У всех мастеров-медников – собственные мастерские, где изготавливается медная посуда, утварь, украшения, которые тут же и продаются. На каждом изделии автор вплетает в орнамент личное клеймо, имя, дату и место изготовления. Чеканщики честно продолжают дело предков и бережно хранят традиции.

Каблеи Алимов, мастер – медник: “Я горжусь тем, что мое имя останется в истории! Через 150 – 200 лет, кто-нибудь обнаружит мой автограф, залезет из интереса в интернет и вспомнит про меня.”

Старинные технологии производства медных изделий сохранились и сегодня. Секреты мужского ремесла передавались от отца к сыну.

Кстати, медная посуда из Лагича представлена в Лувре и в других крупных мировых музеях. Сегодня этот историко-культурный заповедник включён в международный туристический маршрут «Великий шелковый путь»", - говорится в репортаже.