В Женевском отделении ООН состоялось открытие подаренной Азербайджаном скульптуры

2017-10-04 05:46 | www.apa.az | 5

3 октября по случаю 25-летия вступления Азербайджана в ООН, в парке Ариана перед Дворцом наций в Женевском отделении ООН состоялась церемония открытия преподнесенного в дар правительством Азербайджана скульптурной композиции «Раздумья и мечтания».

Как сообщает АПА со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия приняли участие вице-премьер Азербайджана, председатель госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов, руководитель женевского отделения ООН Михаэль Моллер, министр культуры и туризма Абульфас Гараев, постпред при Женевском отделении ООН и др. международных организациях Вагиф Садыгов, руководители ряда международных организаций, штаб-квартиры которых расположены в Женеве, руководители и сотрудники структурных подразделений Женевского отделения ООН.

Выступивший руководитель женевского отделения ООН Михаэль Моллер выразил благодарность правительству Азербайджана и авторам произведения искусства за подарок, символизирующего стремление людей к миру, безопасности, развитию и соблюдению прав человека. По его словам, скульптура значительно обогатил коллекцию скульптур парка. Он отметил, что Азербайджан, являясь одним из самых активных членов ООН, вносит большой вклад в деятельность организации.

Вице-премьер Али Гасанов отметил, что по случаю 25-летия вступления Азербайджана в ООН, президент страны Ильхам Алиев поручил Минкультуры изготовить соответствующую скульптуру. Затем было достигнуто соглашение об установке перед женевским отделением ООН преподнесенной правительством Азербайджана скульптуры. Али Гасанов выразил признательность главе Женевского отделения ООН за согласие в установке скульптуры.

Авторами скульптурного произведения являются народные художники Сахлаб Мамедов и Али Ибадуллаев.

После открытия был устроен банкет. В зале был продемонстрирована посвященная Азербайджану фотовыставка.

В парке Ариана площадью 46 га экспонируются более 2000 произведений изобразительного искусства.