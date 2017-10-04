В Бразилии предотвратили крупнейшее ограбление в истории страны

2017-10-04 06:29 | www.trend.az | 4

Полиция в Сан-Паулу задержала 16 человек, подозреваемых в ограблении банка, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию Globo.

Как сообщается, злоумышленники выкопали туннель глубиной 500 метров, который вел в хранилище Banco do Brasil. Согласно версии следствия, подозреваемые намеревались украсть миллиард реалов (примерно 318 миллионов долларов). В полиции установили, что злоумышленники потратили около миллиона долларов на строительство туннеля.

Правоохранители заявили, что это ограбление могло стать самым крупным ограблением в истории страны.

Ранее туннель использовался для ограбления Центрального банка Бразилии в Форталезе. Тогда грабители реализовали намеченный план и унесли около 52 миллионов долларов. Сам туннель был почти в восемь раз меньше.