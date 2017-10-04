Ассоциация: Азербайджан может стать хабом для привлечения инвестиций из арабских стран в регион

2017-10-04 08:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может стать хабом для привлечения арабских инвестиций в соседние страны, например, Грузию и Россию.

Об этом в интервью Trend сказал председатель Ассоциации сотрудничества Азербайджана и арабских стран (ААСС) Эльшан Рагимов.

Рагимов отметил, что на сегодня ассоциация занята, в первую очередь, наращиванием деловых связей между азербайджанскими и арабскими предпринимателями. Однако, в будущем деятельность ассоциации может расшириться на соседние страны. Собеседник агентства добавил, что для этого у Азербайджана есть необходимый потенциал.

"На сегодня главные наши приоритеты - расширить свое присутствие в Азербайджане и наладить связи с компаниями из арабских стран. В частности, в рамках работ по первому направлению мы планируем подписать меморандум сотрудничества с Caspian European Club", - сказал Рагимов.

По словам председателя ААСС, в настоящее время стороны ведут переговоры и уточняют параметры договора.

Рагимов отметил, что меморандум предусматривает, в первую очередь, обмен опытом между двумя организациями.

"Caspian European Club - крупная организация, членами которой являются более пяти тысяч человек. У них большой опыт не только в проведении мероприятий, но и в привлечении в свои ряды новых компаний, налаживании продуктивных связей между различными компаниями, являющимися членами организации, и так далее", - сказал Рагимов.

В то же время, обе организации могут помочь друг другу расширить связи с деловыми кругами, отметил собеседник агентства. "Мы хотим расширить свою деятельность при поддержке Caspian European Club - члены этого клуба могут стать участниками нашей ассоциации. В свою очередь, Caspian European Club заинтересован в расширении сотрудничества с компаниями арабского мира, и мы можем помочь им в этом направлении", - отметил Рагимов.

Ассоциация сотрудничества Азербайджана и арабских стран (ААСС) действует с 2017 года, а Caspian European Club - с 2002 года.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli