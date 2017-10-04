В октябре ожидается еще одна встреча по новому соглашения между ЕС и Азербайджаном

2017-10-04 08:09 | www.apa.az | 5

«Очередная встреча по подписанию нового соглашения между ЕС и Азербайджаном ожидается в конце октября».

Как сообщает АПА, об этом в Баку на торжественном мероприятии по случаю Дня германского единства, заявил замглавы МИД Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

По его словам, на указанном этапе будут обсуждаться вопросы политической безопасности.

Замглавы МИД также сообщил, что встречу по подписанию авиационного соглашения между Азербайджаном и ЕС планируется провести 23-24 октября в Баку.

Махмуд Мамедгулиев также отметил, что в ноябре в Берлине намечена встреча рабочей группы по экономическому сотрудничеству двух стран.

По его словам, Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Германией и надеется в будущем на взаимную поддержку на различных платформах.

Замминистра отметил значимость развития сотрудничества, как в энергетическом, так и в неэнергетическом сферах: «Постараемся использовать потенциал азербайджано-германской рабочей группы по торговле и инвестициям».