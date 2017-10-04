Телеканал Euronews подготовил репортаж о городе Лагич – ВИДЕО

2017-10-04 08:40 | www.oxu.az | 4

Программа «Открытки» телеканала Euronews посвятила очередной репортаж азербайджанскому городу Лагич.

Как передает Oxu.Az, в репортаже Авроры Велес отмечается, что программа «Открытки» продолжает знакомить зрителей с Азербайджаном.

В материале подчеркивается, что в XVIII-XIX веках Лагич был одним из главных центров производства медной посуды и холодного оружия.

В репортаже отмечается, что медная посуда из Лагича представлена также в Лувре и в других крупных мировых музеях: «Сегодня этот историко-культурный заповедник включён в международный туристический маршрут «Великий шелковый путь».

A.M.