Установлены личности 4 азербайджанцев, погибших при пожаре в Запорожье

2017-10-04 08:47 | www.oxu.az | 5

Погибшие азербайджанцы будут отправлены на родину завтра.

Установлены личности 4 азербайджанцев, погибших при пожаре в одном из хостелов в украинском городе Запорожье.

Как сообщает Oxu.Az, погибшими являются гражданин Украины, житель села Минбашлы Саатлинского района Зейналов Ильхам Нуру оглу 1962 г.р., гражданин Азербайджана житель города Джалилабад Ельчиев Баламирза Агамирза оглу 1955 г.р., гражданин Азербайджана житель Агдаша Алиев Яшар Мазахир оглу 1968 г.р. и гражданин Азербайджана житель села Туркади Сабирабадского района Абушов Интигам Яшвр оглу 1978 г.р.

Погибшие азербайджанцы будут отправлены на родину завтра. Об этом АПА сообщил председатель запорожской общины азербайджанцев Габиб Гасанли.

При содействии азербайджанской диаспоры были подготовлены все необходимые документы для отправки тел в Баку.

A.M.