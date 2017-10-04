Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с терактом в Лас-Вегасе

2017-10-04 08:38 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил глубокие соболезнования президенту Соединённых штатов Америки Дональду Трампу в связи с произошедшим в Лас-Вегасе террористическим актом, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья, говорится в сообщении туркменского правительства.

«Самым решительным образом выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении», - говорится в послании.

От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично глава государства передал слова глубокого сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавших.

(Автор: Гусейн Гасанов)