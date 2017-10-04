Ураган «Мария» унес жизни 34 человек

2017-10-04 09:10 | www.oxu.az | 5

Губернатор Пуэрто-Рико также заявил, что ураган нанес ущерб в размере 90 миллиардов долларов, сообщает Оxu.Аz со ссылкой на РИА Новости.

За последние несколько месяцев сразу несколько мощных тропических ураганов обрушилось на Соединенные Штаты и их островные территории.

Власти исчисляют ущерб для американского бюджета сотнями миллиардов долларов. Пуэрто-Рико испытывает серьезные финансовые проблемы.

Специалисты оценивают нанесенный «Марией» ущерб примерно в 95 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Пуэрто-Рико за «неэффективную работу».

По мнению американского лидера, местные чиновники хотят, чтобы «все было сделано за них».

Он также пообещал оказывать помощь жителям Пуэрто-Рико до тех пор, пока люди не будут в безопасности.

Трамп также принял решение отменить торговые ограничения для Пуэрто-Рико.

Н.Г.

