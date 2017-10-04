Полиция Стамбула проводит антитеррористическую операцию

2017-10-04 09:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула проводит антитеррористическую операцию против членов организации "Революционная народно-освободительная партия-фронт" (DHKP-C), говорится в сообщении управления полиции города, распространенном в среду.

В рамках операции были задержаны 24 человека, которые, по предварительным данным, имели связи с этой организацией.

Отметим, что DHKP-C несет ответственность за теракты, совершенные в мае 2013 года в городе Рейханлы турецкой провинции Хатай, в результате которых погибли 46 и пострадали 155 человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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