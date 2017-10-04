Сожительница стрелка из Лас-Вегаса прибыла в США

2017-10-04 09:20 | www.oxu.az | 5

Находившаяся на Филиппинах подруга американца Стивена Пэддока, устроившего стрельбу в Лас-Вегасе, прибыла в США, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным его источника в правоохранительных органах, 62-летняя Мэрилу Дэнли прибыла во вторник вечером авиарейсом в международный аэропорт в Лос-Анджелесе, где ее встретили агенты ФБР.

Как сообщалось ранее, Дэнли путешествовала: 25 сентября она направилась в Гонконг, а 1 октября (в день трагедии) - на Филиппины.

Пэддок развелся со своей женой, проживающей ныне в Лос-Анджелесе, 27 лет назад, после шести лет брака, детей у них не было.

Власти первоначально называли гражданку Австралии Дэнли супругой Пэддока, однако позже выяснилось, что узы брака их не связывают.

Н.Г.

