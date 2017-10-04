Лавров обвинил США в «смертельно опасных провокациях» в Сирии

2017-10-04 09:32 | www.oxu.az | 4

Глава МИД заявил, что у Москвы есть ряд вопросов к ведомым США силам на сирийской территории.

США устраивают против российских военных в Сирии смертельно опасные провокации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете Asharq Al-Awsat, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Он также подчеркнул, что именно под ударами российских и сирийских военнослужащих ретировались террористы группировки ИГ, в то время как многочисленные «случайные» попадания армии США по гражданским объектам влекут за собой гибель сотен мирных жителей.

«Если применять «двойные стандарты», делить террористов на плохих и не очень плохих, то об эффективности антитеррора говорить сложно», - сказал Лавров.

Н.Г.

