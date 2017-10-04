Президент Узбекистана посетит Азербайджан

2017-10-04 09:40 | www.oxu.az | 5

Ожидается визит в Азербайджан президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Как передает Oxu.Az, об этом Report заявил посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев.

"Вы знаете, в прошлом году произошло трагическое событие - скончался первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Мы готовились к его визиту.

Но это событие отодвинуло наши планы.

Мы представили письмо с приглашением президенту Узбекистана посетить Азербайджан и оно было с благодарностью принято. Было сказано, что визит состоится в этом году", - сказал посол.

Комментируя двусторонние отношения, посол заявил, что они находятся на самом высоком уровне

Н.Г.

