Джаред Лето сыграет скончавшегося основателя Playboy

2017-10-04 09:48 | www.oxu.az | 5

Американский актер Джаред Лето исполнит роль основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Режиссером байопика выступит Бретт Рэтнер, автор таких фильмов, как «Час пик», «Красный дракон», «Несносные боссы», «Как украсть небоскреб» и «После заката».

Хефнер не был ни журналистом, ни издателем, но он хорошо умел продавать. После войны он работал в рекламном отделе журнала Esquire, однако грезил создать собственный журнал. «Жизнь слишком коротка, чтобы воплощать чужие мечты», - любил повторять Хеф.

«Джаред — мой старый друг. Когда он услышал, что я приобрел права на историю Хефа, он сказал мне: «Я хочу сыграть его. Я хочу понять его». И мне правда кажется, что Джареду удастся. Он один из величайших актеров нашего времени», - заявил кинематографист.

Производством ленты займется кинокомпания RatPac Entertainment.

Хью Хефнер скончался ранее в сентябре на 92-м году жизни.

A.C.

