Режим прекращения огня был нарушен 94 раза

2017-10-04 10:10 | www.apa.az | 5

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 94 раза.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Вазашен, Паравакар Иджеванского района, Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Гаймаглы, Гушчу Айрым, Бала Джафарли Газахского района, Алибейли, Агдам, Мунджуглу Товузского района, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Баш Гарвенд, Джевахирли, Абдинли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гарвенд, Гараханбейли, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.