В Азербайджане цена на масло достигла рекорда

2017-10-04 10:10 | www.oxu.az | 5

«Почему масло подорожало до 18 манатов? Нельзя же так прижимать людей…»

Как передает Oxu.Az со ссылкой на musavat.com, об этом на заседании Милли Меджлиса 2 октября сказал депутат Чингиз Ганизаде.

Депутат подчеркнул, что государство должно учитывать рост цен на рынке:

«Избиратели спрашивают меня, почему производимые в стране продукты порой дороже импортных? Я не могу найти ответ. И еще меня спрашивают, почему масло подорожало до 18 манатов?».

Опрос на рынке показал, что сливочное масло «Westgold» и «Ancor» стоит 17.50 маната за килограмм, «French Cow» - 18.30 маната, «President» - 18.50 маната, «Pınar» - 24.35 маната.

Растительное масло также подорожало на 5-10 процентов.

Экономический эксперт Натиг Джафарли сказал, что основной причиной подорожания являются высокие таможенные пошлины и налоги, а также монополия:

«У государства много инструментов для регулирования импортных товаров. Разница в таможенных пошлинах и налоговых ставках в Грузии и Азербайджане также влияет на цены. Если государство не может обеспечить население определенными продуктами питания за счет внутреннего производства, то оно может повлиять на цены путем снижения таможенных пошлин и налогов.

Если правительство не может обеспечить свое население за счет внутреннего производства, если нет внутренних ресурсов, возможностей для этого, можно воздействовать на цены путем снижения таможенных пошлин и налоговых ставок.

Если производимое в Азербайджане масло не может удовлетворить потребности населения, то зачем надо взимать пошлину за эту продукцию на таможне? Это приводит к надбавке к стоимости примерно на 35 процентов. Государство может много чего сделать для регулирования цен».

По словам эксперта, следующим шагом государства должно стать создание серьезной конкуренции в этой сфере:

«Если провести разбирательство, то можно узнать, что масло в Азербайджан привозят 1-2 компании. Для импорта масла в Азербайджан другими физическими и юридическими лицами имеются серьезные препятствия. Это одна из основных причин, приводящая к монополии. Население в приграничных районах не может привозить масло из соседних Грузии и России для собственных нужд, так как имеются определенные ограничения. На таможне не пропускают больше одной коробки масла. Кстати, в России сливочное масло продается дешевле. Если человек привозит сливочное масло не с целью продажи, то зачем такие ограничения?

Государство может сыграть роль справедливого арбитра, внеся определенные изменения в таможенную и налоговую системы и создав конкурентоспособную атмосферу. Но так как этого не происходит, процветает монополизм. Корень всех проблем в том, что на таможне одному открывают зеленый коридор, а другому создают препятствия. От этого и растут цены, от этого и проблемы с ценами на масло. По логике стоимость привезенного из Новой Зеландии и Австралии масла в Грузии и Азербайджане должна быть одинаковой. Наши страны расположены не так далеко друг от друга. Но если цены так серьезно различаются, то это связано с налоговой и таможенной политикой, с отсутствием монополизма в Грузии, в то время как в Азербайджане долгие годы душат экономику».

Э.А.

