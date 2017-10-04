Минобороны объявило о ликвидации командования «Джебхат ан-Нусры»

2017-10-04 10:16 | www.apa.az | 4

Российские ВКС ликвидировали командование группировки «Джебхат-ан-Нусра» в ходе специальной операции в Сирии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По информации нескольких независимых источников, главарь группировки Абу Мухаммед аль-Джуляни лишился руки и находится в критическом состоянии.

Также российская авиация уничтожила 12 полевых командиров «ан-Нусры», в том числе ближайшего помощника аль-Джуляни — начальника службы безопасности группировки Ахмада аль-Гизаи.



