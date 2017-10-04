Азербайджан выступит на Чемпионате мира по европейским танцам – ВИДЕО + ФОТО

2017-10-04 10:30 | www.oxu.az | 4

28 октября в Кремлевском дворце пройдет Чемпионат мира 2017 по европейским танцам среди профессионалов. Организатор Чемпионата — заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза (РТС), почетный вице-президент WDC Станислав Попов.

Как передает Oxu.Az, турниры, которые много лет уже проводит в Кремле РТС, одни из самых любимых соревнований танцоров всей планеты. Их привлекает сюда отменная организация, неповторимая праздничная атмосфера, уникальный паркет, живая музыка, что большая редкость для танцевальных турниров, и доброжелательная публика. А если учесть, что всё действо проходит в историческом месте, с которым связана многовековая история огромной страны, то эти праздники танца с уверенностью можно назвать уникальными.

В день Чемпионата мира на этом же паркете параллельно пройдет Кубок Кремля по латиноамериканским танцам среди любителей. Таким образом, в Банкетном зале Кремлевского дворца можно будет познакомиться с искусством спортивного танца во всем его многообразии, полюбоваться на классику этого вида в исполнении самых титулованных спортсменов мира и ощутить всю красоту и страсть потрясающей латины. Кроме того, организаторы придумали много всего интересного, чтобы порадовать публику в перерывах между турами, которых в этот вечер будет всего семь: четыре в рамках Чемпионата мира и три на Кубке Кремля. В развлекательной части вечера примут участие мастера самых разных видов хореографического искусства и не только.

Одна из самых элегантных пар мирового стандарта — Эльдар Джафаров и Анна Сажина будут представлять на Чемпионате мира в Кремле Азербайджан. Если проследить за результатами дуэта за последние два сезона, будет виден очевидный прогресс — регулярное попадание в финалы престижных турниров по всему миру. Правда, прошедшим летом паре из-за травмы партнера пришлось взять вынужденную паузу в соревнованиях. Но, тем не менее, Эльдар и Анна не теряли время зря, делали все возможное для поддерживания хорошей физической формы, да и про эмоциональную сторону не забывали. Искали вдохновение в походах на балет, посещали множество других интересных мероприятий. По большим турнирам дуэт успел сильно соскучиться и сейчас танцоры с нетерпением ждут Кремлевский праздник танца. Эльдар и Анна рассказали нам о своих впечатлениях от участия в прошлых турнирах в Кремле и об ожиданиях от предстоящего Чемпионата мира:

Анна: «Чемпионаты, которые проходят в Кремле – это всегда ожидаемое событие, и для нас тоже. Там царит волнующая и праздничная атмосфера. Прежде всего хочется насладиться моментом, потому что он всегда незабываем».

Эльдар: «Последнее время мы много выступали на этом паркете и с шоу-программой. Говорят, что публика в Кремле не из простых. Но для нас всегда было наоборот. Мы ощущаем бурную, теплую поддержку зрительного зала, это одно из лучших мест, где мы танцевали.

Для любого спортсмена главная задача — показать свой лучший результат. Для нас - это финал. И второй немаловажный момент, хочется подарить праздник танца зрителям, передать свои эмоции и чувства через танец.

Не так много проходит турниров в России, куда приезжают наши родители, друзья приходят поболеть за нас, и, конечно же, это добавляет адреналина и драйва!»

Анна: «Попадая в Кремль, всплывают воспоминания о незабываемых экскурсиях в детстве. Это место является особым и для танцоров. Там всегда собираются лучшие из лучших пар мира. И всё от А до Я всегда на самом высоком уровне. Мало существует турниров, которые могут конкурировать со столь блестящей организацией. Это всегда празднично, с замечательной музыкой и потрясающим паркетом».

Живая музыка, за которую все танцоры так любят кремлевские турниры, будет звучать в исполнении двух по-своему уникальных коллективов. Чемпионат по стандарту будет сопровождать джаз-оркестр Семена Мильштейна. В их репертуаре по традиции будет много русских романсов и песен. А латинисты будут выступать под аккомпанемент лучших исполнителей латиноамериканской музыки группы Георгия Мушеева «Семь ветров».

A.C.

