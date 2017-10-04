Президент Кыргызстана посетит Узбекистан

2017-10-04 10:32 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 5-6 октября совершит государственный визит в Узбекистан по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзияева.

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, в продолжение узбекско-кыргызского диалога на высшем уровне, состоявшегося 5-6 сентября в ходе государственного визита президента Узбекистана в Кыргызстан, главы двух государств обсудят перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в направлениях, представляющих взаимный интерес, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.

В программе визита значится посещение главами государств выставки промышленной продукции Узбекистана и Кыргызстана в Ташкенте.

Ожидается, что по итогам переговоров президенты примут совместную декларацию между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой.

В рамках визита планируется также подписание ряда двусторонних документов, предусматривающих углубление взаимодействия в различных сферах.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)