Полиция задержала подозреваемого в убийстве в Челябинске титулованного кикбоксёра-азербайджанца

2017-10-04 10:36 | www.apa.az | 5

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мастера спорта международного класса по кикбоксингу, уроженца Азербайджана Рамила Джаниева, которого застрелили в начале сентября во дворе его дома. Предполагаемый преступник, 26-летний Элданиз Багиров, помещён в изолятор временного содержания.

Об этом сообщает АПА со ссылкой chelyabinsk.74.ru.

– Задержанный допрошен. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, – сообщил руководитель следственного отдела по Курчатовскому району СК Игорь Митрохин. – Следователь готовит ходатайство в суд о заключении его под стражу.

Что поясняет задержанный и что, по версии следствия, стало мотивом расправы, Митрохин разглашать пока не стал. Ведётся следствие.

Напомним, 8 сентября преступник поджидал Рамила Джаниева у подъезда его дома на улице Островского. Убийца выстрелил дробью спортсмену в голову. 25-летний кикбоксёр скончался в больнице. После трех недель розыска подозреваемого задержали оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД региона.

Задержанный Элданиз Багиров, как и кикбоксёр, является уроженцем Азербайджана. Не исключено, что спортсмен мог стать жертвой внутриэтнического конфликта.

Рамил Джаниев жил и учился в Челябинске. Окончил школу №6 и Уральский университет физической культуры. Становился победителем чемпионата России и призёром Кубка мира. По словам наставника спортсмена Рагиба Абдулаева, Джаниев был отзывчивым человеком и перспективным кикбоксёром.





