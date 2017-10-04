Ливень создал пробку на дороге Баку-Сумгайыт

2017-10-04 10:43 | www.oxu.az | 5

На дороге Баку-Сумгайыт образовалась пробка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, причиной возникновения пробки является повышение уровня воды на дорогах.

На участке дороги на территории Хырдалана разрыли часть полосы движения, что еще больше затруднило движение автомобилей. Работы проводят сотрудники ОАО «Азерсу».

Глава пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джебраиллы заявил, что строительные работы связаны с обновлением канализационной линии и продлятся некоторое время.

A.M.

