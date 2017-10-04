Молодые учёные-биологи из 7 стран СНГ посетили Таджикистан

2017-10-04 10:44 | www.trend.az | 5

Церемония открытия Международного семинара по биоразнообразию на базе Варзобской горно-ботанической станции «Кондара» с участием молодых ученых-биологов из 7 стран СНГ — России, Беларуси, Молдовы, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана состоялась 3 октября. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в Академии наук Республики Таджикистан.

Семинар открыл президент Академии наук Республики Таджикистан, академик Фарход Рахими, который рассказал о достижениях учёных Таджикистана в области биоразнообразия.

Организаторами Международного семинара являются Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ и Институт зоологии и паразитологии им Е. Павловского АН РТ.

На семинаре по вопросам сохранения биоразнообразия с научными докладами выступили учёные Института ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ.

Молодые ученые-биологи стран СНГ посетят Варзобскую горно-ботаническую станцию Института ботаники, физиологии и генетики АН РТ, Кулябский ботанический сад и другие достопримечательные места Республики Таджикистан.

Международный семинар по биоразнообразию проводится при поддержке МФГС и продолжится до 7 октября.