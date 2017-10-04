В России задержали убийцу азербайджанского чемпиона

2017-10-04 10:51 | www.oxu.az | 5

"Эльданиза Багирова задержали в понедельник, 3 октября. Известно, что он жил в Троицке. Сейчас он водворен в ИВС в порядке статьи 91 УПК. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщил руководитель следственного отдела по Курчатовскому району СУ СКР области Игорь Митрохин.

Подробности пока не разглашаются.

Напомним, обладателя кубка мира, мастера спорта по кикбоксингу Рамиля Джаниева убили выстрелом из ружья возле его дома по улице Островского 8 сентября.

В Челябинске оперативники уголовного розыска задержали 26-летнего Эльданиза Багирова, подозреваемого в убийстве спортсмена Рамиля Джаниева. Информацию об этом подтвердил руководитель следственного отдела по Курчатовскому району СУ СКР области Игорь Митрохин.

Н.Г.

