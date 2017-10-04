В Азербайджане высота снежного покрова составила 20 см

2017-10-04 10:55 | www.oxu.az | 6

С полудня 3 октября до утра 4 октября на территории Азербайджана наблюдалась нестабильная погода, временами дожди, местами – ливни, в высокогорных районах выпал снег.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 8-59 мм, в Лянкяран-Астаринской зоне – 22-91 мм, на Большом Кавказе – 4-20 мм, в районах центрального Арана - 8-18 мм, на Малом Кавказе – 9-27 мм, в Гянджа-Газахской зоне – 2-9 мм, в Нахчыванской АР – 3-15 мм.

Высота снежного покрова в Хыналыге составила 13, Лязе – 3 см, в высокогорных районах Лерикского района – 10-20 см.

A.M.

