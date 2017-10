Критика в отношении Азербайджана - искусственная – посол (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Критика в отношении Азербайджана - искусственная и организованная, сказал в интервью Euroactiv посол Азербайджана в Бельгии Фуад Искендеров.

«Чем ближе мы становимся к Европе, тем больше критики слышим. Мы знаем, кто стоит за этими попытками», - сказал Искендеров.

Обе стороны, Азербайджан и Европа, выступают за более тесные отношения, сказал он, добавив, что чем ближе Азербайджан к европейскому рынку, тем лучше для сторон не только с экономической, но и с политической точки зрения.

Но есть некоторые силы, которые всегда стараются помешать такому развитию отношений, сказал посол.

«Мы начали переговоры о новом соглашении о стратегическом партнерстве в феврале 2017 года, и за короткий промежуток времени, всего за три месяца, провели пять раундов переговоров», - отметил дипломат.

Некоторые силы используют искусственную критику, чтобы препятствовать развитию отношений между Азербайджаном и ЕС, или как минимум препятствовать принятию некоторых политических решений, сказал Искендеров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)