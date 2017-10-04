Эрдоган отбыл с визитом в Иран

2017-10-04 11:00 | www.oxu.az | 4

Самолет с главой государства на борту вылетел из аэропорта «Эсенбога» в Анкаре в 09:15 по местному времени, сообщает Oxu.Az со ссылкой на агенство Anadolu

В ходе визита Эрдогана сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, министр таможни и торговли Бюлент Тюфенкчи, глава МВД Сулейман Сойлу, министр культуры и туризма Нуман Куртулмуш, замглавы правящей Партии справедливости и развития Мехди Экер.

Н.Г.

