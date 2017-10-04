Плачевная ситуация в сумгайытской школе – ВИДЕО

2017-10-04 11:07 | www.oxu.az | 4

В школе №1 имени Исмета Гаибова в Сумгайыте сложилась плачевная ситуация.

Как передает Oxu.Az, непрерывные ливни затопили все ведущие к школе дороги, сделав их непроходимыми.

Причиной стало отсутствие систем слива на дорогах или их неисправное состояние. Глубина воды на дорогах составляет 5-15 см, даже автомобили не могут здесь проехать.

Такая ситуация повлияла на посещаемость. Школьники приходят мокрыми, опаздывают, некоторые, видя, что происходит, предпочитают остаться дома.

Эльвин Ахмедов

