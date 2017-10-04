Грузия отказалась от нового посла Армении

2017-10-04 11:20 | www.oxu.az | 5

Официальный Тбилиси отказался предоставить агреман заместителю директора Института Кавказа Сергею Минасяну.

Ему не быть Чрезвычайным и полномочным послом Армении в Грузии.

Как передает Oxu.AZ со ссылкой на газету «Жаманак», информацию подтвердил и депутат парламента от правящей Республиканской партии Армении Ширак Торосян.

СМИ сообщали, что в Тбилисии Сергея Минасяна признали нежелательным лицом.

У властей есть опасения, что политолог будет представлять не интересы Армении, а России.

Н.Г.