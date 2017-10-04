В результате авиаудара аравийской коалиции в Йемене погибли не менее 12 человек

2017-10-04 11:05 | www.trend.az | 5

По меньшей мере 12 человек стали жертвами бомбардировки ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене. Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Маядин".

По его данным, авиаудар был нанесен по одному из жилых домов в городе Баким на северо-западе республики. Отмечается, что все погибшие были членами одной семьи.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин. За тот же период ранения получили 18,5 тыс. йеменцев.