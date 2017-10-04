Международный банк Азербайджана представляет работникам сферы образования льготные кредиты без поручителя и комиссии!

2017-10-04 11:07 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана запустил специальную кампанию ко «Дню Учителя», говорится в сообщении банка, распространенном в среду.

Работники сферы образования, получающие свои зарплаты с помощью пластиковых карт Международного банка Азербайджана, получат возможность приобрести наличный кредит на льготных условиях в период с третьего по 16 октября.

Преимущества данной кампании:

Сумма кредита – до 15 000 манатов

Срок выдачи кредита – до 36 месяцев

Годовая процентная ставка – со скидкой в 2% / начиная с 25%

До 3 000 манатов поручитель не требуется

Оформление кредита БЕЗ КОМИССИИ

Кредит наличными можно получить во всех филиалах Международного банка Азербайджана, достаточно просто обратиться в ближайшее филиалы банка и предъявить удостоверение личности.

При оформлении кредита также возможно подключиться к системе «Автоматический платеж», что позволит осуществлять ежемесячные погашения, не посещая банк.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.