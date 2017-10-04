В Баку просела новая дорога – ВИДЕО + ФОТО

2017-10-04 11:35 | www.oxu.az | 5

В Баку просела недавно введенная в эксплуатацию дорога.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на primetime.az, просела часть дороги над канализационным коллектором на пересечении проспекта Гара Гараева и улицы Мехди Аббасова в Низаминском районе столицы. В результате образовалась крупная воронка, затруднилось движение автомобилей.

В ОАО «Азеравтойол» заявили, что информированы об произошедшем и проводят расследование.

Отметим, что в июне-сентябре прошлого года на проспекте Гара Гараева были проведены работы по ремонту и реконструкции.

A.M.

