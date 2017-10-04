Зариф выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Ирака

2017-10-04 11:11 | www.trend.az | 5

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Ирака Джалала Талабани.

"С чувством глубокой скорби я воспринял печальную весть о кончине экс-президент дружественного и братского Ирака. Он был одним из влиятельных и выдающихся иракцев, который посвятил свою жизнь делу освобождения и независимости народа, территориальной целостности и национального единства Ирака", говорится в послании главы иранской дипломатии, передает Иран (ИРНА).

Он выразил искренние соболезнования правительству Ирака и всему иракскому народу.

Экс-президент Ирака и основатель партии "Патриотический союз Курдистана" Джалал Талабани скончался на 84-м году жизни в Германии, где находился на лечении. В 2012 году он пережил тяжелейший сердечный приступ.

Лидер Патриотического союза Курдистана сыграл ключевую роль в переходе Ирака от тирании Саддама Хусейна к нынешней конституционной демократии. Он был президентом Ирака в 2005–2014 годах.