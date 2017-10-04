БГУ и Карлов университет Чехии отметили 45-летие сотрудничества (ФОТО)

2017-10-04 11:12 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие, посвященное 45-летию дружбы и сотрудничества между вузом и Карлов университетом Чехии.

Ректор, академик Абель Магеррамов, выступая на мероприятии, сказал, что соглашение о сотрудничестве, подписанное между БГУ и Карлов университетом в 1972 году, принесло обоюдную пользу для обоих вузов, способствовало развитию образования и науки. За прошедшие годы более 500 профессоров и преподавателей, а также студентов были вовлечены в программу обмена и сыграли важную роль в укреплении научных связей.

По словам ректора, недавно 10 преподавателей и студентов из Карлова университета посетили Гянджу, Газах, Лянкярань и Нахчыван для изучения природы, флоры и фауны нашей страны.

Посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонка высоко оценил отношения между БГУ и Карлов университетом. Посол отметил, что чешские студенты и ученые провели интересные исследования в Губинском Учебно-практическом центре отдыха БГУ, где для них были созданы хорошие условия.

Профессор Карлов университета Даниэль Фринта рассказал о своем 30-летнем сотрудничестве с учеными БГУ, и подчеркнул, что вуз стал для него родным.

Мероприятие завершилось обзором выставки, посвященной 45-летию межвузовских отношений.