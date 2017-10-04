Стали известны имена спасенных в Шамахы российских граждан - ОБНОВЛЕНО

2017-10-04 11:34 | www.apa.az | 5

Иностранцы, оставшиеся в беспомощном состоянии в Шамахы, спасены.

Как сообщили АПА в МЧС, согласно информации, поступившей 3 октября в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС из Государственной морской администрации Азербайджана, в труднопроходимой горной местности близ села Пирибейли Шамахинского района в экстремальной ситуации оказались двое граждан Российской Федерации.

В рамках предпринятых ведомством оперативных и неотложных мер, Центром управления в кризисных ситуациях была изучена оперативная обстановка, а также осуществлено гибкое управление оперативными данными и спасательными силами. В поисках туристов были задействованы живая сила и техника Войск гражданской обороны МЧС и вертолет «Ка-32А» Авиаотряда МЧС.

В результате поисково-спасательных работ было определено местонахождение пропавших туристов, автомобиль марки «Ниссан», в котором они находились, был отбуксирован в город Шамахы.

Кроме того, была оказана и соответствующая помощь 3 местным жителям, застрявшим на автомобиле марки «УАЗ» на той же дороге.

Операция завершилась 3 октября в 19.10.

Согласно информации, распространенной МВД Азербайджана, 3 октября, около 11 часов в горной местности близ села Пирибейли Шамахинского района двое граждан РФ – Юрий Сиварник и Ольга Журавлёва, остались в беспомощном состоянии в управляемом ими автомобиле марки «Ниссан Патрол».Экстремальная ситуация возникла в связи с тем, что из-за дождливой погоды горная дорога пришла в непригодное состояние.

Сотрудники Шамахинского РУП и МЧС определили их местонахождение. Туристы были спасены и отправлены в город Баку.

МЧС распространило информацию о спасении граждан России, оставшихся в беспомощном состоянии в Шамахы

Иностранцы, оказавшиеся в экстремальной ситуации в Шамахы, спасены.

Как сообщили АПА в МЧС, согласно информации, поступившей 3 октября в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС из Государственной морской администрации Азербайджана, в труднопроходимой горной местности близ села Пирибейли Шамахинского района в экстремальной ситуации оказались двое граждан Российской Федерации.

В рамках предпринятых ведомством оперативных и неотложных мер, Центром управления в кризисных ситуациях была изучена оперативная обстановка, а также осуществлено гибкое управление оперативными данными и спасательными силами. В поисках туристов были задействованы живая сила и техника Войск гражданской обороны МЧС и вертолет «Ка-32А» Авиаотряда МЧС.

В результате поисково-спасательных работ было определено местонахождение пропавших туристов, автомобиль марки «Ниссан», в котором они находились, был отбуксирован в город Шамахы.

Кроме того, была оказана и соответствующая помощь 3 местным жителям, застрявшим на автомобиле марки «УАЗ» на той же дороге.

Операция завершилась 3 октября в 19.10.

Согласно информации, распространенной МВД Азербайджана, 3 октября, около 11 часов в горной местности близ села Пирибейли Шамахинского района двое граждан РФ – Юрий Сиварник и Ольга Журавлёва, остались в беспомощном состоянии в управляемом ими автомобиле марки «Ниссан Патрол».Экстремальная ситуация возникла в связи с тем, что из-за дождливой погоды горная дорога пришла в непригодное состояние.

Сотрудники Шамахинского РУП и МЧС определили их местонахождение. Туристы были вызволены и отправлены в город Баку.