Названы главные премьеры сериалов в октябре

2017-10-04 11:45 | www.oxu.az | 5

Американский журнал Rolling Stone составил список лучших сериалов, которые выходят в октябре.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, в нем представлены десять телешоу.

В перечень вошел перезапуск сериала 1980-х «Династия». Он повествует о Кэррингтонах, состоятельной семье, владеющей нефтяным бизнесом. Также в списке — ситком «Призраки» о бывшем полицейском и продавце в книжном магазине, которые решают стать охотниками за привидениями.

Авторы заметки отметили сериал «Одаренные», снятый по мотивам франшизы «Люди Икс». Его премьера состоялась 2 октября. В списке также оказались документальная картина телеканала HBO о режиссере Стивене Спилберге (Spielberg), комедия о жизни актера Джейми Фокса (White Famous) и ситком The Last O.G., рассказывающий о преступнике, вышедшем из тюрьмы.

Помимо этого, в перечень попали новые выпуски известных сериалов. Среди них девятый сезон комедии «Умерь свой энтузиазм», вторая часть «Ривердэйла» и восьмые «Ходячие мертвецы».

A.C.

