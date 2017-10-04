В БГУ состоялся 16-й Бакинский конкурс ораторского искусства на японском языке (ФОТО)

2017-10-04 11:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) прошел 16-й Бакинский конкурс ораторского искусства на японском языке, в котором наряду со студентами, приняли участие и учащиеся средних школ, говорится в сообщении БГУ.

Открывая мероприятие, ректор БГУ, академик Абель Магеррамов проинформировал о руководимом им высшем учебном заведении, его международных связях, сотрудничестве с японскими университетами. Ректор отметил, что обучение по специальности «японский язык и литература» началось в БГУ в 2000-2001 учебном году. Говоря о значимости конкурса, академик Абель Магеррамов пожелал участникам успехов. Ученый расценил открытие капитально отремонтированных и обеспеченных современным оборудованием четырех аудиторий по итогам проекта, финансируемого правительством Японии как заботу японского правительства о вузе. Заканчивая речь, ректор пожелал успеха участникам конкурса.

Посол Японии в Теруюки Катори сказал, что проведение конкурса ораторского искусства в Баку - хорошая возможность оценить языковые навыки студентов, изучающих японский язык в Азербайджане.

По результатам конкурса, студентка БГУ Халида Ализаде заняла первое место. Студентка Азербайджанского университета языков Гюляр Зейналлы стала второй, студентка Бакинского бизнес университета Хаяла Ализаде - третьей.

Следующим этапом для победителей конкурса станет участие в московском конкурсе, затем они отправятся в Японию.