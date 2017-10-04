В Баку просела еще одна дорога

2017-10-04 11:50 | www.apa.az | 4

В Баку просела еще одна дорога.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил пресс-секретарь ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли. По его словам, просела часть дороги над канализационным коллектором, срок эксплуатации которого истек, на пересечении проспекта Гара Гараева и улицы Мехди Аббасова в Низаминском районе столицы. В результате образовалась крупная воронка, затруднилось движение автомобилей. Сейчас сотрудники «Азеравтойол» занимаются ремонтом.

Отметим, что вчера из-за интенсивных дождей просела дорога на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе (позади парка Мусабекова).