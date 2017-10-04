В Трускавце продемонстрировали туристический потенциал Азербайджана

2017-10-04 11:52 | www.oxu.az | 5

В известном украинском курорте Трускавец по инициативе городских властей состоялся фестиваль туризма. На данном мероприятии нашу страну представил Международный альянс Азербайджан-Украина.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил Vesti.Az глава Международного альянса Азербайджан-Украина Эльмар Мамедов.

В рамках мероприятия демонстрировались азербайджанская музыка, кухня, а также туристический потенциал страны.

«Помимо этого, до сведения участников и гостей доводилась информация о нагорно-карабахском конфликте. Мы впредь будем достойно представлять Азербайджан на подобных мероприятиях», - отметил Э.Мамедов.

Э.А.

