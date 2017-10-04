Опубликовано первое в истории панорамное видео из открытого космоса

2017-10-04 11:57 | www.oxu.az | 5

В рамках мероприятия, приуроченного к 60-летнему юбилею запуска первого искусственного спутника Земли, состоялась прямая трансляция с МКС, в которой российский космонавт Сергей Рязанский, совершивший выход в открытый космос вместе с коллегой Федором Юрчихиным, рассказал о съемках видео SPACEWALK 360.

Oxu.Az со ссылкой на телеканал RT сообщает, что канал провел показ первого в истории панорамного видео, которое было снято в открытом космосе.

«Это прекрасная идея, и нам очень радостно, что мы – первые россияне, которые попробовали такую технологию во время выхода», - сказал Сергей Рязанский.

Видео было создано в рамках спецпроекта «Космос 360» при сотрудничестве с РКК «Энергия» и «Роскосмосом».

«Первое в истории панорамное видео из открытого космоса – это революция не только в мире VR-технологий, но и в освоении Вселенной. Наше видео открывает перед каждым возможность приблизиться к безграничному пространству», - рассказал руководитель проекта RT360 Эдуард Чижиков.

Н.Г.

