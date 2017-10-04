Сенат Узбекистана одобрил закон о ратификации договора об узбекско-кыргызской границе

2017-10-04 11:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) Узбекистана на 12-м пленарном заседании, открывшемся 4 октября, одобрил закон о ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об узбекско-кыргызской государственной границе.

Договор был подписан в Бишкеке 5 сентября.

Как сообщает Газета.uz, закон был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 28 сентября. Он вступит в силу после подписания президентом Узбекистана.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон о ратификации Договора 2 октября. 5−6 октября глава Кыргызстана посетит с государственным визитом Узбекистан.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Натаван Эфендиева)