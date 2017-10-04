Аппарат президента опубликовал результаты соцопроса предстоящих выборов

2017-10-04 11:40 | www.trend.az | 4

Президента Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в преддверии выборов выступил с обращением к гражданам страны.

Как передает КНИА «Кабар»отдел информационной политики аппарата президента КР, в заявлении говорится:

«Уважаемые соотечественники!

15 октября состоятся выборы нового президента Кыргызской Республики.

Свой долг как действующего Главы государства я вижу в том, чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления граждан и оградить их от какого-либо давления со стороны.

Избиратели должны быть также ограждены и от попыток навязывания им ложной информации. Учитывая важность президентских выборов и степень влияния их итогов на судьбу страны, манипулирование общественным мнением может нанести существенный ущерб стабильности общественно-политической ситуации и интересам национальной безопасности Кыргызской Республики.

К сожалению, таким примером является попытка одного из кандидатов навязать обществу ничем неподтвержденные данные о якобы готовности «65,5% населения» голосовать за него «в первом туре». В целях ограждения граждан от вовлечения в деструктивные действия, считаю важным довести до общественности реальную информацию. В частности, о результатах социологических исследований, которые проводились ведущими социологическими службами Кыргызстана с марта по октябрь 2017 года (прилагается)».

При необходимости, аппарат президента предоставит более подробную информацию».