На юго-востоке Турции прогремел взрыв

2017-10-04 11:41 | www.trend.az | 4

Четверо военных погибли и четверо получили ранения в провинции Хаккари на юго-востоке Турции при взрыве самодельной бомбы, заложенной членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), передает РИА Новости со ссылкой на газета Hurriyet.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Юксекова. Раненые доставлены в больницу. Начата операция по нейтрализации курдских повстанцев, заложивших взрывное устройство.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.