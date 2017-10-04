SOCAR реорганизовала дочернее предприятие

2017-10-04 11:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение (ПО) "Азнефть" азербайджанской госкомпании SOCAR объявило о реорганизации путем присоединения к ней ООО SOCAR-Umid, пишет в среду ведомственная газета Vergiler министерства по налогам Азербайджана.

В связи с реорганизацией "Азнефть" прошла регистрацию в системе "единого окна" министерства по налогам.

SOCAR-Umid занималась разработкой газового месторождения "Умид" в азербайджанском секторе Каспия.

Об открытии месторождения "Умид" SOCAR объявила в 2010 году.

Risk-service контракт (контракт с минимальной гарантией возмещения) о разведке и разработке морского блока, включающего газовое месторождение "Умид" и перспективную структуру "Бабек" на Каспии, был подписан между SOCAR и операционной компанией SOCAR Umid Oil and Gas Limited 12 января 2017 года.

По данным SOCAR и по результатам бурения первой разведочной скважины, объем запасов месторождения оценивается более чем в 200 миллиардов кубометров газа и 40 миллионов тонн конденсата. Месторождение "Умид" расположено в 75 километрах от Баку, в 40 километрах от берега.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)