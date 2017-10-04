Госкомитет: В Азербайджане насилию в семье подвергаются и мужчины

2017-10-04 12:16 | www.apa.az | 4

«Анализ информации, накопленной в банке данных по бытовому насилию, показал, что 85,5 процента подвергающихся жестокому обращению составляют женщины».

Как сообщает АПА, об этом сказала сотрудник Отдела информации и аналитических исследований Госкомитета по вопросам семьи, женщин и детей Айнур Вейсалова.

По ее словам, объектами бытового насилия в Азербайджане становятся и мужчины.

«Каждый член семьи может жертвой насилия, в том числе и мужчины», - констатировала она.

Вейсалова также отметила наличие случаев насилия в семье в отношении несовершеннолетних.